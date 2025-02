Özgür Özel 'Şaibeli Kurultay' İddialarına Ateş Püskürdü! 'Çirkin Bir Saldırı Yapılıyor, Oyuna Gelenler Oldu'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün başladığı Manisa ziyaretine devam ediyor. Bugün Kula ilçesindeki Jeopark Ziyaretçi Merkezi’nin açılışına katılan Özel, orada yaptığı konuşmada, tansiyonun giderek yükseldiği siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP ön seçim kararı almışken, "şaibeli kurultay" iddialarının gündeme getirilmesine tepki gösteren ana muhalefet lideri, partisine zarar verilmeye çalışıldığını vurguladı.

'BİZ OYUNA GELMEDİK'

"Partimiz çirkin bir saldırının altında" diyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımıza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Ama Tayyip Erdoğan bana üç ayda bir ‘Efendim şaibeli kurultay, cevap ver…’ Sustuk, vermedik, vermedik. Çünkü bizi o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik. Gelenler oldu ve devamında şimdi kendi yandaş basınlarından bize manşetlerle iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar.

'YÜZDE 60 OY ALDIYSAK BİZE OLAN İNANÇTAN'

Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Manisa’da yüzde 60 oy alıyorsa kadrolarının bu israf düzenini bitirip, hizmeti getireceğine olan inancından. Babasını, dedesini, dayısını, anasını herkesin tanıdığı pırıl pırıl bir adayın ne yapacağını bildiğinden. Her taziyesine, her düğününe, her yemeğine, her acısına, her sevincine koşan kadroların asla çıkar ilişkileri içinde olmadığını bildiğinden. Bu partinin evlatlarının temiz olduğundan emin olduğundan yüzde 60’larla, Kula gibi bir yerde yüzde 50’lerle seçimler kazanabilmişiz.

'TÜRKİYE'Yİ KAYBEDECEKLERİNİ BİLİYORLAR'

Buradan bütün Türkiye’ye söylemek isteriz ki, Tayyip Erdoğan ve ekibi elindeki kiri, karayı bize bulaştırmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyiz. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini bilirler, bizleri bilirler. Bütün Türkiye onları bilir. Cumhuriyet Halk Partisi dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Tayyip Erdoğan’ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla bizi çekmeye çalıştığı çukurla, o kirli çukurla hiçbirimizin işi yoktur. ‘Yok benim işim var, Tayyip Erdoğan’ın peşine gideceğim, onun pisliğine bulaşayım’ diyenler onun yanına gidebilirler. Biz biriz ve beraberiz. Buradan bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum. Kimse üzülmesin. Kula’yı kaybettikleri gibi Manisa’nın yüzde 93’ünü almışlar. Bütün ilçeleri kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedeceklerini biliyorlar. Biliyorlar ki millet kimi göndereceğine de karar vermiş.

'SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ'

Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl Samsun’a çıktılar da Anadolu’yu karış karış gezdilerse, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütledilerse CHP’li kadrolar, aynı kararlılık ve aynı cesaretle önce bu ülkeyi bir kez daha kurtarıp, ondan sonra demokrasiyi bir kez daha kurmaya kararlıdırlar. Bu işin sonunda biz kazanacağız. Kulalı yoksullar kazanacak, Salihli’deki emekçiler kazanacak, Sarıgöl’deki çiftçiler kazanacak, Alaşehir’in esnafı kazanacak. Mağdurlar kazanacak. Türkiye’nin emeklisi, emekçisi, yoksulu birlikte kazanacak."

Kaynak: Haber Merkezi