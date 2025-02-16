Pakistan'dan 'Dombra'lı Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Asya turu kapsamında ziyaret ettiği ülkelerden biri de Pakistan oldu. Ziyaretin ardından Pakistan Hükümeti’nin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden çeşitli görüntüler ‘Dombra’ şarkısı eşliğinde yayımlandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan haftada Güney Asya turuna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tur kapsamında Malezya, Endonezya ve Pakistan ülkelerini ziyaret ederek diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin son durağı ise Pakistan oldu. Cumhurbaşkanı, ülkenin başkenti İslamabad’a yaptığı ziyarette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Pakistan'dan 'Dombra'lı Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı - Resim : 1

PAKİSTAN BAŞBAKANINA TOGG HEDİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer iki ülkede olduğu gibi Pakistan’da da Başbakan Şahbaz Şerif’e TOGG marka araç hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile stratejik ortaklık kapsamında 24 anlaşmaya imza atarken, başkentteki bir sokağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi verildi.

Pakistan'dan 'Dombra'lı Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı - Resim : 2

PAKİSTAN'DAN DOMBRA'LI PAYLAŞIM

Ziyaretin tamamlanmasının ardından Pakistan Hükümeti’nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete dair bir video paylaşıldı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında yapılan resmi karşılama töreni ile görüşmelerden kesitlerin yer aldığı videoda kullanılan şarkı tercihi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ‘Dombra’ oldu.

Cumhurbaşkanı'ndan Pakistan Başbakanı'na Togg Hediyesi: İşte İki Liderin Test Sürüşü Yaptığı Anlar...Cumhurbaşkanı'ndan Pakistan Başbakanı'na Togg Hediyesi: İşte İki Liderin Test Sürüşü Yaptığı Anlar...Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile GörüştüGüncel

Etiketler
Pakistan Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Fatih Erbakan Vahim Tabloyu İşaret Etti! 'Çocukların Üçte İkisi Makarnayla Besleniyor' Fatih Erbakan Vahim Tabloyu İşaret Etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Çarpıcı 'Soruşturma' Çıkışı Beştepe'den Çarpıcı 'Soruşturma' Çıkışı
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi? Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi?
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü Eski Eşten Skandal Özcan Deniz İddiası