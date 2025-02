Pakistan'dan 'Dombra'lı Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan haftada Güney Asya turuna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tur kapsamında Malezya, Endonezya ve Pakistan ülkelerini ziyaret ederek diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin son durağı ise Pakistan oldu. Cumhurbaşkanı, ülkenin başkenti İslamabad’a yaptığı ziyarette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer iki ülkede olduğu gibi Pakistan’da da Başbakan Şahbaz Şerif’e TOGG marka araç hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile stratejik ortaklık kapsamında 24 anlaşmaya imza atarken, başkentteki bir sokağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi verildi.

Ziyaretin tamamlanmasının ardından Pakistan Hükümeti’nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete dair bir video paylaşıldı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında yapılan resmi karşılama töreni ile görüşmelerden kesitlerin yer aldığı videoda kullanılan şarkı tercihi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ‘Dombra’ oldu.

Pakistan 🇵🇰 & Türkiye 🇹🇷: A Brotherhood Etched in Time



Like the swings and flow of the Bosphorus and the mighty Indus, the bond between Pakistan and Türkiye transcends borders, woven with threads of history, faith, and camaraderie. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan's visit… pic.twitter.com/d4sjn17386