Pakistan'dan 'Dombra'lı Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan haftada Güney Asya turuna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tur kapsamında Malezya, Endonezya ve Pakistan ülkelerini ziyaret ederek diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin son durağı ise Pakistan oldu. Cumhurbaşkanı, ülkenin başkenti İslamabad’a yaptığı ziyarette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmeler gerçekleştirildi.

PAKİSTAN BAŞBAKANINA TOGG HEDİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer iki ülkede olduğu gibi Pakistan’da da Başbakan Şahbaz Şerif’e TOGG marka araç hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile stratejik ortaklık kapsamında 24 anlaşmaya imza atarken, başkentteki bir sokağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi verildi.

PAKİSTAN'DAN DOMBRA'LI PAYLAŞIM

Ziyaretin tamamlanmasının ardından Pakistan Hükümeti’nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete dair bir video paylaşıldı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında yapılan resmi karşılama töreni ile görüşmelerden kesitlerin yer aldığı videoda kullanılan şarkı tercihi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ‘Dombra’ oldu.