AKP'li Mustafa Elitaş Erken Seçim Tarihi Verdi: Özgür Özel'e 'Cesaretin Varsa' Diyerek Seslendi

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin erken seçim çağrılarını değerlendirdi. Seçimlerin 2028 yerine 2027'de yapılabileceğini belirten Elitaş, CHP liderlerini sert şekilde eleştirdi.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin erken seçim taleplerine dair açıklamalarda bulundu. Kanal 7 ekranlarında canlı yayına katılan Elitaş, seçimlerin planlanan tarihte yani 2028'de yapılması gerektiğini hatırlatarak, mevsim şartlarından dolayı seçimlerin 2027 Ekim veya Kasım aylarında yapılabileceğini söyledi. CHP'nin 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay vermesi durumunda seçimlerin, 2027 Kasım ayında yapılabileceğini ifade etti.

ÖZEL'E SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de çağrıda bulunan Elitaş, "Özgür Özel, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir lider olmak istiyorum' diyor. Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" dedi.

'ÖZEL VE İMAMOĞLU MAĞDUR OLMAK İSTİYOR'

AKP’li Elitaş, CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı kendileri hakkında dava açılabilmesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Yargı mensuplarına dahi hakaret ederek ‘Bir dava mağduru olabilir miyim?’ diye plan yapıyor. İki arkadaşta hakaret ederek mağdur olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kanal 7