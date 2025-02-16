Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Çarpıcı 'Soruşturma' Çıkışı

Son dönemde muhalefete ve özellikle belediyelere açılan soruşturmalar, siyasi tartışmaların odağında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve dokuz belediyeye yönelik yürütülen soruşturmalar kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirirken, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından “Hukuk Notları” başlığıyla bir değerlendirme paylaşan Uçum, küresel hukuk anlayışını eleştirerek, evrensel hukuk ve milli yargı ilişkisini tartışmaya açtı. Paylaşımında evrensel hukuk kavramının Batı merkezli olduğunu ve bunun insanlık için güvenilir bir model teşkil etmediğini savunan Uçum, hukukun, yalnızca Batı’nın tecrübelerinden ibaret olamayacağını vurguladı. Uçum, gerçek bir evrensel hukukun tüm insanlığın ortak birikimiyle oluşturulması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE HUKUK SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Türkiye’de hukukun temel bir anayasal esas olduğunu belirten Uçum, kimi hukuk uygulamalarında eksiklikler olabileceğini kabul ederek, hukuk reformlarının bu eksiklikleri gidermek için önemli bir araç olduğunu vurguladı. Hukuk reformlarının, Türkiye’nin terörle mücadelesini de daha etkin bir şekilde sürdürmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Özellikle Batı ülkelerinin hukuk anlayışını eleştiren Uçum, “Bu bakış açısını ABD, Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere medeni (!) sayılan batı, çıkarlarına aykırı olunca asla dikkate almıyor” ifadelerini kullandı. Guantanamo, Ebu Gureyb, NSU davaları, sarı yeleklilerin maruz kaldığı hak ihlalleri ve polis şiddeti gibi örneklerle Batı’nın hukuk anlayışındaki çelişkilere dikkat çeken Uçum, "Birleşmiş Milletler sistemi iflas etti. Avrupa Birliği can çekişiyor, pandemide ve Gazze’de ibretlik hale düştüler. Tabi ki sui misal emsal olmaz. Ama Türkiye’de hukuktan şikâyet edenlerin hukuk ihlalleriyle malul batıya halen daha toleransı da utanç vericidir" dedi.

'BAZI SORUŞTURMALAR EKSİK OLABİLİR'

Türkiye’de hukuk devletinden taviz verilemeyeceğinin altını çizen Mehmet Uçum "Bazı hukuk uygulamaları, kimi soruşturma ve kovuşturmalar eksik veya sorun içerebilir. Hukuk reformu perspektifinin ve yargı reform stratejilerinin bir hedefi de bu eksikleri gidermek ve sorunları çözmektir" ifadelerini kullandı.

Uçum, ulusal yargının evrensel hukukun kabullerini dikkate alabileceğini ancak bunun sınırının milli pozitif hukuk düzeni olduğunu ifade etti. Evrensel hukukun doğrudan referans alınamayacağını belirten Uçum, ulusal yargının kendi iç hukuk sistemine dayanarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında küresel düzene dair değerlendirmelerde de bulunan Uçum, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler sisteminin başarısız olduğunu, Batı’nın bu sistemi küresel hâkimiyet savaşlarında bir araç olarak kullandığını iddia etti. Bu sistem yoluyla ‘egemenlikleri sınırlanmak istenen ülkelere karşı’ bir de hukuk kılıflı operasyonlar yapıldığını savunan Uçum, "İnsan hakları özüne yabancılaştırıldı, ideolojiye dönüştürüldü, ulusal devletleri zaafa uğratmak ve teslim almak için kullanıldı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YAPMAYA ÇALIŞTIĞI BUDUR'

Türkiye’nin bu yeni düzende bağımsızlığını koruyarak yoluna devam ettiğini belirten Uçum,"Eşit seviyeli işbirlikleri yaparak ve milli devletlerin anti-emperyalist birliğini geliştirerek bu kaosa karşı yeni bir yol açabilir. Türkiye’nin yapmaya çalıştığı budur ve başaracağına inancımız tamdır" dedi.

✔️ PAZAR YAZISI



HUKUK NOTLARI (1)



Küresel ve bölgesel egemenlik savaşlarının sadece fiili güce dayandığı günümüzde, hukuk tartışmaları da gerçekçi olmak zorunda. Evrensel hukuk, uluslararası insan hakları düzeni gibi kavramlara ilişkin ezberler bozuldu, illüzyonlar dağıldı,… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi