Selçuk Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı!
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bir öğrenci dekan yardımcısını vurarak intihar girişiminde bulundu.
Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrenci dekan yardımcısını vurarak intihar girişiminde bulundu.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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