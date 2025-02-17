Çay Bahçesinde Ölü Bulunmuştu! Ünlü Pidecinin Yeğeni Çıktı: Dayısı Ölünce Şehri Terk Etmiş...

25 yaşındaki İbrahim Tunç, Bartın'da bir çay bahçesinde kanlar içinde bulundu. İntihar ettiği düşünülen genç adamın, İstanbul'daki meşhur bir pide salonunun işletmecisi Osman Güleç’in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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Çay Bahçesinde Ölü Bulunmuştu! Ünlü Pidecinin Yeğeni Çıktı: Dayısı Ölünce Şehri Terk Etmiş...

Bartın'da sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması Sokak’taki bir çay bahçesinde kanlar içerisinde bulunan 25 yaşındaki İbrahim Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi. İşletmeci tarafından fark edilen ceset üzerine ihbar yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tunç’un kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çay Bahçesinde Ölü Bulunmuştu! Ünlü Pidecinin Yeğeni Çıktı: Dayısı Ölünce Şehri Terk Etmiş... - Resim : 1

MEŞHUR PİDECİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Tunç'un cenazesi, yapılan polis ve savcı incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan İbrahim Tunç’un, Bartın’ın Ulus ilçesi kütüğüne kayıtlı olduğu ve daha önce sabıkasının bulunduğu kaydedildi. 7 Şubat 2025 tarihinde Bartın'a geldiği öğrenilen Tunç'un İstanbul’daki meşhur bir pide salonunun işletmecisi Osman Güleç’in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Çay Bahçesinde Ölü Bulunmuştu! Ünlü Pidecinin Yeğeni Çıktı: Dayısı Ölünce Şehri Terk Etmiş... - Resim : 2

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Edinilen bilgilere göre, Tunç’un dayısı Osman Güleç, kanser nedeniyle yaklaşık 2.5 ay önce vefat etti. Dayısının vefatından sonra işten ayrılarak Bartın’a gelen Tunç’un, sonrasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: İHA

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