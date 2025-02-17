Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı, Güçlükle Karakola Götürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta hareketsiz yatan bir kişi, polis ekiplerini alarma geçirdi. Saat 13.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekipleri şahsı uyandırdıktan sonra kimlik sordu. Ancak alkollü olduğu belirlenen 48 yaşındaki Süleyman A., kimlik vermeyi reddedip polislere hakaretler savurdu. Öfkesi dinmeyen şahıs, bir anda ekiplere saldırınca olay yerine takviye kuvvet sevk edildi.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Güçlükle kontrol altına alınan Süleyman A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Ancak burada da alkolmetreyi üflemeyi reddederek polislere hakaret etmeye devam etti. Hastaneden çıkarılıp ekip otosuna bindirilmek istendiğinde ise yine olay çıkardı. 3’ü trafik, 3’ü yunus ekibi olmak üzere toplam 6 polis memuruna mukavemet gösteren şahıs, güçlükle etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü.

Kaynak: İHA