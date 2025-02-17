Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı
Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, kısa süre önce belediyedeki işinden çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başkan Ekici, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde silahlı saldırıya uğradı.
Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde Cihan Ekici ile tartışmaya başlayıp yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.
Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: