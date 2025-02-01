İhraç Edilen Toz Biberde Büyük Tehlike, Sınırda Acil Alarm Verildi, Sevkiyat Durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı gıda skandalı listelerine her gün bir yeni ürün eklenmeye devam ederken, Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten de önemli bir açıklama geldi.

Türkiye'de üretilerek İsviçre’ye ihraç edilen öğütülmüş beyaz biberde pestisit kalıntıları tespit edildiği belirtildi.

RASFF duyuru sistemi üzerinden yapılan 2025.0689 No’lu duyuruya göre ürünlerde pestisit bulunduğu için dağıtımının yapılmayacağı ifade edildi.

PESTİSİT NEDİR? ZARARLARI NELER?

Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar pestisit olarak adlandırılır.

Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir.

Kimyasal pestisitlerin çoğu hedef organizmaya seçkin etkinlik gösteremedikleri için hedef organizma dışındaki organizmalarda da çeşitli hastalıklara yol açar hatta öldürücü olabilir.

Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vardır. Karbamatlar, organofosfatlar ve klorlanmış hidrokarbonları içeren birçok pestisit genetoksik etkiye sahiptir.

Kaynak: Haber Merkezi