Nüfusu 4 Milyondan Fazla Olan Kentte 'Ölümcül' Tehlike, 4 Ton Ele Geçirildi, Hepsi Bozuk

İzmir’in Konak ilçesinde yapılan bir operasyonda gıda deposunda satılmak üzere hazırlanan 2,8 ton bozuk kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi. İşletmeye 336 bin 902 TL idari para cezası uygulandı.

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Nüfusu 4 Milyondan Fazla Olan Kentte 'Ölümcül' Tehlike, 4 Ton Ele Geçirildi, Hepsi Bozuk

İzmir’in Konak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 işletmede kimyasal ile muamele edilen ürün olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 2 işletmede bozuk kırmızı et ve balık ürünleri bulundu. Operasyonda bozuk 2,8 ton kırmızı et ,1 ton balık ele geçirildi.

Nüfusu 4 Milyondan Fazla Olan Kentte 'Ölümcül' Tehlike, 4 Ton Ele Geçirildi, Hepsi Bozuk - Resim : 1

37 BİN 770 TL DİL BALIĞI CEZASI

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında toplamda 336 bin 902 TL idari para cezası uyguladı. İşletmeye aynı zamanda av yasağı bulunan dil balığı nedeniyle de 37 bin 770 TL ek ceza kesildi.

Nüfusu 4 Milyondan Fazla Olan Kentte 'Ölümcül' Tehlike, 4 Ton Ele Geçirildi, Hepsi Bozuk - Resim : 2

Depo ve soğuk hava deposu mühürlenerek idari ve yasal işlem süreci başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına tüm ilçelerde denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA

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