Milyonlarca İnsanın Yediği Sebzede 'Ölümcül' Tehlike! Çiğ Tüketenler Risk Altında

Hidrojen siyanür ürettiği için Dünyanın en ölümcül yiyeceği olarak adlandırılan manyok bitkisi her yıl 200’den fazla kişinin zehirlenmesine sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, çiğ tüketildiğinde riskin daha da arttığı bitki için “Manyoktaki siyanür, akut siyanür zehirlenmesi ve konzo dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir” diyerek uyardı.

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Milyonlarca İnsanın Yediği Sebzede 'Ölümcül' Tehlike! Çiğ Tüketenler Risk Altında

Güney Amerika’da yetişen ve en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan manyok, bilinçsiz tüketildiğinde büyük tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yılda yaklaşık 200 kişinin ölümüne yol açan manyok zehirlenmesine karşı uyardı.

Milyonlarca İnsanın Yediği Sebzede 'Ölümcül' Tehlike! Çiğ Tüketenler Risk Altında - Resim : 1

SİYANÜR ZEHİRLENMESİNE SEBEP OLUR

Dünya Sağlık Örgütü, 'Dünyanın en ölümcül yiyeceği' olarak anılan manyok bitkisi için şöyle uyardı: Manyok yumruları, kökü hayvan ve böcek saldırılarına karşı koruyan çeşitli miktarlarda siyanürlü glikozitler içerir. Tüketimden önce uygun şekilde işlenmesi, manyokun siyanürlü glikozit içeriğini azaltabilir.

Milyonlarca İnsanın Yediği Sebzede 'Ölümcül' Tehlike! Çiğ Tüketenler Risk Altında - Resim : 2

HASTALIKLARA YOL AÇIYOR?

"Yüksek siyanürlü manyok doğru şekilde işlenmediğinde, yüksek diyet siyanür maruziyeti meydana gelir" diyen Dünya Sağlık Örgütü manyoktaki siyanürün akut siyanür zehirlenmesi ve konzo dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabileceğini işaret etti.

Milyonlarca İnsanın Yediği Sebzede 'Ölümcül' Tehlike! Çiğ Tüketenler Risk Altında - Resim : 3

Hidrojen siyanür üretebilen sebzenin çiğ tüketilmesinin riski daha da arttırdığı açıklandı. Yapılan açıklamada, manyok bitkisinin 24 saat suda bekletilerek güvenli hale getirebileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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