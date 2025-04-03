Mart Ayında Patates Cep Yaktı

Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Martta fiyatı en çok artan ürün ise patates oldu.

Mart Ayında Patates Cep Yaktı

Pazara giden eli boş dönüyor. Vatandaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Mart Ayında Patates Cep Yaktı - Resim : 1

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 22,82 ile şans oyunları takip etti.

Martta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

Kirada Nisan 2025 Tavan Zam Oranı Belli OlduKirada Nisan 2025 Tavan Zam Oranı Belli OlduEkonomi

Mart Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıMart Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
TÜİK Mart Enflasyon
3 Aylık Enflasyon Farkı Açıklandı: SSK, Bağkur Emeklisi İçin Maaş Hesabı Değişti! İşte Kalem Kalem Zam Oranları... Enflasyon Açıklandı, Maaş Tablosu Değişti
CHP’nin Soru Önergesine Bakan Yumaklı’dan Yanıt Geldi CHP’nin Soru Önergesine Bakan Yumaklı’dan Yanıt Geldi
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek
Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu! Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu!