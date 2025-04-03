Mart Ayında Patates Cep Yaktı

Pazara giden eli boş dönüyor. Vatandaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 22,82 ile şans oyunları takip etti.

Martta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

Kaynak: AA