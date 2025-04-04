Tereyağında Yeni Düzenleme: 1 Eylül'den İtibaren Zorunlu Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağın üretim, depolama ve pazarlama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelere göre, tereyağı ve sadeyağ üretiminde kullanılan süt ve kremanın ilgili hijyen kurallarına uygun olması zorunlu hale getirildi. Tereyağı üretiminde tuz oranı yüzde 2’yi geçemeyecek, çeşnili tereyağlarda ise taklit ve tağşişe neden olacak hiçbir malzeme kullanılmayacak.

STANDARTLARI GÜNCELLENDİ

Yeni tebliğ kapsamında, tereyağı ve sadeyağların etiketlerinde daha fazla bilgi yer alacak. Buna göre:

Tuz eklenmemiş tereyağları için özel bir uyarı bulunacak.

Çeşnili tereyağlarda kullanılan katkı maddeleri ve malzemeler açıkça belirtilecek.

Hayvan türüne göre süt bilgisi etiketlerde yer alacak.

HİJYEN VE DEPOLAMA ŞARTLARI BELİRLENDİ

Yeni kurallar doğrultusunda, üretim sürecinde hijyen koşullarına sıkı şekilde uyulması gerekecek. Ürünlerin taşınma ve depolanma sıcaklığı 4°C’yi aşmayacak. Ayrıca, tereyağı ve sadeyağlarda bulaşanlar ve pestisit kalıntılarının belirlenen sınırları aşmaması şart koşuldu.

1 EYLÜL 2025’E KADAR UYUM ZORUNLU

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1 Eylül 2025’e kadar yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihe kadar eski tebliğ hükümleri geçerli olmaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi