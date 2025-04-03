Bir Kedi Isırığı Sebep Oldu: 19 Bin Liradan 2 Bin Liraya Düştü!

LEGO hayranı bir kişinin aldığı set, kedinin ısırığıyla büyük kâr ettirdi.

Bir Kedi Isırığı Sebep Oldu: 19 Bin Liradan 2 Bin Liraya Düştü!

Bir LEGO hayranı, değeri 500 dolar (yaklaşık 18 bin 900 lira) olan setleri yalnızca 75 dolara satın alarak büyük bir fırsat yakaladı. Bu beklenmedik indirim, LEGO'lara zarar veren bir kedinin eseri oldu.

Bir Kedi Isırığı Sebep Oldu: 19 Bin Liradan 2 Bin Liraya Düştü! - Resim : 1

HASARLI OLMASI BÜYÜK KÂR GETİRDİ

Rapsedy adlı kullanıcı, Facebook üzerinden "hasarlı" olarak satılan setleri uygun fiyata aldı. Ancak setler eline ulaştığında, parçaların aslında oldukça değerli olduğunu fark etti. LEGO hayranı, bu şansı sağlayan asıl kahramanın, LEGO modellerinin sergilendiği rafı ısıran bir kedi olduğunu belirtti.

Bir Kedi Isırığı Sebep Oldu: 19 Bin Liradan 2 Bin Liraya Düştü! - Resim : 2

Reddit'te paylaşılan hikaye, LEGO topluluğunda büyük ilgi gördü. Kedi sayesinde normalde çok daha pahalı olan setleri ucuza alan Rapsedy, bu sıra dışı alışverişten oldukça memnun kaldığını dile getirdi.

Kendisiyle Bile Davalı Olan Burçlar Açıklandı: Kindarlıkları Asla BitmiyorKendisiyle Bile Davalı Olan Burçlar Açıklandı: Kindarlıkları Asla BitmiyorYaşam

Eskilerin Vazgeçilmeziydi: Koleksiyoncular Mumla Arıyor! Tanesi 790 Bin Dolara SatılıyorEskilerin Vazgeçilmeziydi: Koleksiyoncular Mumla Arıyor! Tanesi 790 Bin Dolara SatılıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İndirim
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
Forte Teknoloji, Savunma Sanayiinde Stratejik Bir Adım Atıyor Forte Teknoloji, Savunma Sanayiinde Stratejik Bir Adım Atıyor
AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun