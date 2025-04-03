Bir Kedi Isırığı Sebep Oldu: 19 Bin Liradan 2 Bin Liraya Düştü!

Bir LEGO hayranı, değeri 500 dolar (yaklaşık 18 bin 900 lira) olan setleri yalnızca 75 dolara satın alarak büyük bir fırsat yakaladı. Bu beklenmedik indirim, LEGO'lara zarar veren bir kedinin eseri oldu.

HASARLI OLMASI BÜYÜK KÂR GETİRDİ

Rapsedy adlı kullanıcı, Facebook üzerinden "hasarlı" olarak satılan setleri uygun fiyata aldı. Ancak setler eline ulaştığında, parçaların aslında oldukça değerli olduğunu fark etti. LEGO hayranı, bu şansı sağlayan asıl kahramanın, LEGO modellerinin sergilendiği rafı ısıran bir kedi olduğunu belirtti.

Reddit'te paylaşılan hikaye, LEGO topluluğunda büyük ilgi gördü. Kedi sayesinde normalde çok daha pahalı olan setleri ucuza alan Rapsedy, bu sıra dışı alışverişten oldukça memnun kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi