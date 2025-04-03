AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı

Akıllı telefon performanslarını değerlendiren popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Mart 2025 itibarıyla en güçlü Android modellerini sıraladı.

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AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı

Hem amiral gemisi hem de orta segment kategorilerinde öne çıkan modellerin yer aldığı listede, MediaTek ve Qualcomm arasındaki rekabet de dikkat çekti. İşte, Mart ayının en yüksek performans gösteren Android telefonları…

AMİRAL GEMİSİ KATEGORİSİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

AnTuTu’nun 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında topladığı verilere göre, amiral gemisi sınıfında en güçlü model 2.902.298 puan ile Vivo X200 Pro oldu. Onu 2.885.754 puanla iQOO 13, 2.817.285 puanla iQOO Neo 10 Pro ve 2.789.969 puanla OnePlus 13 takip etti.

AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı - Resim : 1

İLK 10’DAKİ TELEFONLAR BELLİ OLDU

Vivo X200 Pro – 2.902.298 puan

iQOO 13 – 2.885.754 puan

iQOO Neo 10 Pro – 2.817.285 puan

OnePlus 13 – 2.789.969 puan

OnePlus Ace 5 Pro

Realme GT7 Pro Speed Edition

Realme GT7 Pro

Oppo Find X8 Pro

Redmi K80 Pro

Oppo Find X8

AMİRAL GEMİSİ YARIŞINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

AnTuTu’nun Mart ayı listesine yonga seti bazında bakıldığında, MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinin ciddi bir üstünlük sağladığı görüldü. İlk 10’da yer alan cihazların 4’ü Dimensity 9400, 5’i Snapdragon 8 Elite ve 1’i Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışıyor.

ORTA SEGMENTTE LİDERLİĞİ O MODEL KAPTI

Orta segment telefonlar kategorisinde ise Xiaomi’nin Redmi Turbo 4 modeli, 1.719.623 puan ile liderlik koltuğuna oturdu. Onu 1.452.756 puanla OnePlus Ace 3V, 1.373.372 puanla OPPO Reno 13 Pro takip etti.

AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı - Resim : 2

MART 2025’İN EN GÜÇLÜ TELEFONLARI LİSTELENDİ

Redmi Turbo 4 – 1.719.623 puan

OnePlus Ace 3V – 1.452.756 puan

OPPO Reno 13 Pro – 1.373.372 puan

Redmi K70E

OPPO Reno 13

Redmi Note 12 Turbo

OPPO Reno 12

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Redmi Note 12T Pro

AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı - Resim : 3

ORTA SEGMENTİN GÜÇLÜ TELEFONU OLDU

Orta segmentte MediaTek ve Qualcomm rekabeti devam ederken, Dimensity 8400-Ultra işlemcisi en güçlü orta segment çipi olarak öne çıktı. Snapdragon 7+ Gen 3 ise fiyat/performans kategorisinde rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.

MARKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR

Mart 2025 verilerine göre, MediaTek’in Dimensity 9400 çipseti amiral gemisi sınıfında önemli bir yer edinirken, orta segmentte Dimensity 8400-Ultra dikkat çekiyor. Qualcomm ise Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 7+ Gen 3 modelleriyle rekabette iddiasını sürdürüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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