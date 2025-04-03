AnTuTu Açıkladı: 2025’in En Güçlü Akıllı Telefonları Belli Oldu! Piyasa Rekabeti Alev Aldı
Akıllı telefon performanslarını değerlendiren popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Mart 2025 itibarıyla en güçlü Android modellerini sıraladı.
Hem amiral gemisi hem de orta segment kategorilerinde öne çıkan modellerin yer aldığı listede, MediaTek ve Qualcomm arasındaki rekabet de dikkat çekti. İşte, Mart ayının en yüksek performans gösteren Android telefonları…
AMİRAL GEMİSİ KATEGORİSİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ
AnTuTu’nun 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında topladığı verilere göre, amiral gemisi sınıfında en güçlü model 2.902.298 puan ile Vivo X200 Pro oldu. Onu 2.885.754 puanla iQOO 13, 2.817.285 puanla iQOO Neo 10 Pro ve 2.789.969 puanla OnePlus 13 takip etti.
İLK 10’DAKİ TELEFONLAR BELLİ OLDU
Vivo X200 Pro – 2.902.298 puan
iQOO 13 – 2.885.754 puan
iQOO Neo 10 Pro – 2.817.285 puan
OnePlus 13 – 2.789.969 puan
OnePlus Ace 5 Pro
Realme GT7 Pro Speed Edition
Realme GT7 Pro
Oppo Find X8 Pro
Redmi K80 Pro
Oppo Find X8
AMİRAL GEMİSİ YARIŞINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
AnTuTu’nun Mart ayı listesine yonga seti bazında bakıldığında, MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinin ciddi bir üstünlük sağladığı görüldü. İlk 10’da yer alan cihazların 4’ü Dimensity 9400, 5’i Snapdragon 8 Elite ve 1’i Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışıyor.
ORTA SEGMENTTE LİDERLİĞİ O MODEL KAPTI
Orta segment telefonlar kategorisinde ise Xiaomi’nin Redmi Turbo 4 modeli, 1.719.623 puan ile liderlik koltuğuna oturdu. Onu 1.452.756 puanla OnePlus Ace 3V, 1.373.372 puanla OPPO Reno 13 Pro takip etti.
MART 2025’İN EN GÜÇLÜ TELEFONLARI LİSTELENDİ
Redmi Turbo 4 – 1.719.623 puan
OnePlus Ace 3V – 1.452.756 puan
OPPO Reno 13 Pro – 1.373.372 puan
Redmi K70E
OPPO Reno 13
Redmi Note 12 Turbo
OPPO Reno 12
iQOO Z8
iQOO Neo 7 SE
Redmi Note 12T Pro
ORTA SEGMENTİN GÜÇLÜ TELEFONU OLDU
Orta segmentte MediaTek ve Qualcomm rekabeti devam ederken, Dimensity 8400-Ultra işlemcisi en güçlü orta segment çipi olarak öne çıktı. Snapdragon 7+ Gen 3 ise fiyat/performans kategorisinde rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.
MARKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR
Mart 2025 verilerine göre, MediaTek’in Dimensity 9400 çipseti amiral gemisi sınıfında önemli bir yer edinirken, orta segmentte Dimensity 8400-Ultra dikkat çekiyor. Qualcomm ise Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 7+ Gen 3 modelleriyle rekabette iddiasını sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi