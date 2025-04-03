Ne Dana Ne Koyun Ne de Tavuk! Yılın Sadece 1 Günü Yeniyor Ama En Sağlıklı Et Meğer Buymuş

GÜN BOYUNCA TOK TUTUYOR

Kalorisi düşük olan hindi eti, kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sindirimi kolay olması nedeniyle mideyi yormazken, uzun süre tok kalmaya da yardımcı oluyor. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler için hindi etini güçlü bir alternatif olarak öneriyor.