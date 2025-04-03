Kendisiyle Bile Davalı Olan Burçlar Açıklandı: Kindarlıkları Asla Bitmiyor

Her burcun güçlü yanlarının yanı sıra zayıf yönleri de bulunuyor. Bazı burçlar, kin tutma konusunda diğerlerine göre daha dikkat çekici özelliklere sahip. İşte kin tutma eğilimiyle bilinen dört burç:

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Tutkulu ve gizemli yapısıyla bilinen Akrepler, aynı zamanda kin tutma konusunda oldukça hassas bir burç olarak öne çıkıyor. Kendilerine yapılan haksızlıkları unutmayan Akrepler, intikam için doğru zamanı bekler. Dışarıdan sakin görünebilirler ancak içlerinde yaşadıkları duyguları asla unutmayan bir yapıya sahiptirler.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Sabırlı ve sakin bir burç olarak tanınan Boğalar, güvenlerini sarsan kişilere karşı kin besleyebilir. Bir kez kırıldıklarında veya ihanete uğradıklarında bunu unutmaları oldukça zordur. Özellikle inatçılığıyla bilinen Boğalar, zaman içinde yaşananları hafızalarında saklayarak hareket eder.