Eskilerin Vazgeçilmeziydi: Koleksiyoncular Mumla Arıyor! Tanesi 790 Bin Dolara Satılıyor

O ALBÜMÜN KOPYASI 790 BİN DOLARA SATILDI

Özellikle nadir bulunan plaklar, koleksiyoncular için büyük bir yatırım aracı haline geldi. Örneğin, The Beatles’ın 1968 tarihli Beyaz Albüm’ünün Ringo Starr’a ait 1 numaralı kopyası tam 790 bin dolara satıldı. Bob Dylan’ın özel versiyonlu The Freewheelin’ albümü 30 bin dolara kadar alıcı bulurken, Sex Pistols’un God Save the Queen plağı 17 bin dolara kadar değer kazandı.