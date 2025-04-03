Eskilerin Vazgeçilmeziydi: Koleksiyoncular Mumla Arıyor! Tanesi 790 Bin Dolara Satılıyor
Son yıllarda nostalji tutkunlarının ilgisini çeken vinil plaklar, koleksiyon piyasasında büyük değer kazanmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasına rağmen, fiziksel albümlere sahip olmanın verdiği özel his ve plakların eşsiz ses kalitesi, müzikseverlerin ilgisini artırdı. Bu artan talep, bazı plakların fiyatlarını yüz binlerce dolara kadar yükseltti.
O ALBÜMÜN KOPYASI 790 BİN DOLARA SATILDI
Özellikle nadir bulunan plaklar, koleksiyoncular için büyük bir yatırım aracı haline geldi. Örneğin, The Beatles’ın 1968 tarihli Beyaz Albüm’ünün Ringo Starr’a ait 1 numaralı kopyası tam 790 bin dolara satıldı. Bob Dylan’ın özel versiyonlu The Freewheelin’ albümü 30 bin dolara kadar alıcı bulurken, Sex Pistols’un God Save the Queen plağı 17 bin dolara kadar değer kazandı.
SINIRLI ÜRETİMLER DEĞER KAZANIYOR
Rolling Stones’un 1968’de sansüre uğrayan Street Fighting Man plağı da büyük ilgi gören nadir parçalar arasında yer alıyor. Sadece 18 kopyasının kaldığı tahmin edilen albümün fiyatı 17 bin doları buluyor. Nirvana’nın 1989’da yayımlanan Bleach albümü ise sınırlı üretimi nedeniyle 2.500 dolara kadar yükselmiş durumda.
EN ÇOK BU PLAK ARANIYOR
Madonna’nın sansürlenen Erotica albümü, The Beatles’ın Vietnam Savaşı protestosu nedeniyle piyasadan çekilen Yesterday and Today albümü ve Prince’in 1987’de piyasadan toplattığı The Black Album de koleksiyon dünyasında en çok aranan plaklar arasında bulunuyor.