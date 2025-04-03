Türkiye ile AB Arasında Kritik Zirve! Mehmet Şimşek Duyurdu: Bir Sonraki Toplantı Türkiye'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

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Türkiye ile AB Arasında Kritik Zirve! Mehmet Şimşek Duyurdu: Bir Sonraki Toplantı Türkiye'de

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenlendi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da katıldı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin bilgi verdi.

VİZE KOLAYLIĞI ELE ALINDI

Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı" dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Bakan Şimşek, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

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