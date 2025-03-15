Trump İlk Savaşını Başlattı! ABD Yemen'i Bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere karşı saldırı talimatı verdiğini açıkladı. Trump, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadelerini kullandı.

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Trump İlk Savaşını Başlattı! ABD Yemen'i Bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı askeri harekat başlatma emri verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak."

Trump ayrıca İran'a da seslenerek "İran'a; Husilere destek derhâl sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin.

Eğer ederseniz, gözünüzü açın çünkü ABD sizi sorumlu tutacak ve bu sizin için iyi olmayacak." dedi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Yemen Husiler ABD Donald Trump
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