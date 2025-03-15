Zelenskiy'den Trump'a Yanıt: 'Kursk'ta Kuşatılmadık'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'a verdiği yanıtta, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerinin kuşatılmadığını söyledi.

Zelenskiy'den Trump'a Yanıt: 'Kursk'ta Kuşatılmadık'

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ‘ateşkes’ çabalarının gölgesinde sürerken, Kiev yönetiminden Kursk bölgesindeki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kuşatılmadığını söyledi.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, "Kursk bölgesinin belirlenen bölgelerinde birliklerimizin harekatı devam ediyor. Birliklerimiz, görevlerini tam olarak gerektiği gibi yerine getiriyor. Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesine konuşlanması sayesinde Rus güçlerinin önemli bir kısmı diğer yönlerden çekildi. Birliklerimiz Kursk bölgesinde Rus ve Kuzey Kore birliklerini püskürtmeye devam ediyor. Birliklerimizin kuşatılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Trump'a Yanıt: 'Kursk'ta Kuşatılmadık' - Resim : 1

Rusya’yı savaşı uzatmakla suçlayan Zelenskiy, "Ayrıca Rus ordusunun güçlerini topladığı Ukrayna'nın doğu sınırındaki yönleri de gözlemliyoruz. Bu, Sumi bölgemize saldırma niyetini gösteriyor. Bunun farkındayız ve buna karşı koyacağız. Tüm ortakların Putin'in tam olarak ne planladığını, neye hazırlandığını ve neyi görmezden geleceğini anlamalarını istiyorum. Rus güçlerinin bölgeye yığılması, Moskova'nın diplomasiyi görmezden gelmeye devam edeceğinin göstergesi. Rusya'nın savaşı uzattığı açık. Ortaklarımıza cephedeki, Kursk bölgesindeki ve sınırımızdaki durum hakkında tüm gerçek bilgileri sağlamaya hazırız. Zelenskiy ayrıca yerli üretim "Neptün" füzesinin test edildiğini ve savaşta başarıyla kullanıldığını aktardı. Zelenskiy, "Yeni bir Ukrayna füzesi, hassas vuruş. Bin kilometrelik menzil. Ukraynalı üreticilerimize ve askeri personelimize teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kursk’taki Ukrayna askerlerinin kuşatıldığını söylemiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den o askerlerin ‘hayatını bağışlamasını’ istediğini öne sürmüştü.

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Kaynak: İHA

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