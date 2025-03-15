İran ile Hollanda Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erakçi, ülkesinin diğer ülkelerle iyi diplomatik ilişkiler sürdürme yaklaşımını benimsediğini belirterek “İran, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde Avrupa ülkeleriyle etkileşime girmeye ve görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp da hükümetler arası ilişkilerde anlaşmaya varmak ve sorunları çözmek için diplomasinin tüm kapasitesinden yararlanmanın gerekliliğini vurguladı.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tartışmalara neden olan Basra Körfezi’ndeki Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları konusuna dair de Veldkamp, bunun İran ile BAE arasındaki ikili bir mesele olduğunu, bu alandaki her türlü anlaşmazlığın çözümü için uluslararası hukuka dayalı etkileşimi desteklediklerini belirtti.

ADALAR ANLAŞMAZLIĞI

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi.

BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, bu toprakların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: AA