İsrail Gazetecileri Hedef Aldı, 3'ü Gazeteci 9 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya şehrinde İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 3’ü gazeteci 9 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında saldırı sonucu 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
‘GAZETECİLER HEDEF ALINDI’
Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden (PJPC) yapılan açıklamada ise İHA saldırısında, evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alındığı bildirildi.
3 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin 3'ünün insani yardım sürecini takip eden gazeteciler olduğu belirtildi.
Gazetecilerin hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'de yaşananların öğrenilmesini engelleme çabası ve savaş suçu olduğuna dikkat çekilen açıklamada uluslararası topluma saldırıyı kınama ve soruşturma çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA