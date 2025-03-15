Trump İki Medya Devini 'Yasa Dışı' İlan Etti

İki aydır resmen görevde olan ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşları CNN ve MSNBC'e çok sert sözlerle yüklendi. ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada Trump, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum" dedi.

Bu medya kuruluşlarının, "yozlaşmış" ve "yasa dışı" olduğunu savunan Trump, olumsuz medya haberlerinin siyasi sonuçlardan bağımsız olarak devam ettiğini belirtti. ABD Başkanı, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez" diye ekledi.

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Trump, 22 Şubat'ta Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA