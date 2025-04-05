Lapa Lapa Yağan Kar Van’ı Beyaza Bürüdü

Van şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken yüksek kesimlerden gelen görüntüler ise kış aylarını aratmayacak cinsten oldu.

Lapa lapa yağan kar, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta yer alan 2 bin 720 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde etkili oldu. Nisan ayının gelmesiyle birlikte kış lastiklerini çıkaran sürücüler ise kar yağışından dolayı zorlu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA