Lapa Lapa Yağan Kar Van’ı Beyaza Bürüdü
Van'da sert geçen kışın ardından bahar mevsimini bekleyen vatandaşlar Nisan ayının ilk haftasında lapa lapa kar yağışıyla karşılaştı.
Van şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken yüksek kesimlerden gelen görüntüler ise kış aylarını aratmayacak cinsten oldu.
Lapa lapa yağan kar, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta yer alan 2 bin 720 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde etkili oldu. Nisan ayının gelmesiyle birlikte kış lastiklerini çıkaran sürücüler ise kar yağışından dolayı zorlu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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