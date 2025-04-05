SpaceX'in Uzay Yolcuları Dünya'ya İniş Yaptı

Görevde yer alan isimler arasında, kripto para zengini Chun Wang, Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik uzmanı Rabea Rogge bulunuyordu. Dragon uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmanın ardından Atlas Okyanusu’nda konuşlanmış olan 'A Shortfall of Gravitas' isimli platforma başarıyla iniş yaptı.

SpaceX’in yaptığı açıklamada, "Dragon ve Fram2 bugün erken saatlerde Kaliforniya kıyılarına iniş yaparak, Dünya'nın kutup bölgelerini keşfetmek için ilk insanlı uzay uçuşu görevini tamamladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA