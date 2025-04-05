Zincirleme Kazada Yaralanan 10 Vatandaş Taburcu Edildi

Aksaray'daki zincirleme kazada yaralanan 10 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Zincirleme Kazada Yaralanan 10 Vatandaş Taburcu Edildi

Aksaray’da 12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada yaralanan 10 vatandaş tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

Dün akşam saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde meydana gelen kazada, dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşüp, yolun kayganlaştığı bölgede 12 araç birbirine girdi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 10 kişi, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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