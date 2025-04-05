Üzerine Çığ Düşen Kayakçı Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

3 bin 550 metre rakımlı dağa çıkan bir grup kayakçı, zorlu bir 4 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Moladan sonra yüksek eğimli bölgeden inişe geçen sporcular, snowboard yaparak slalomla aşağı inmeye başladı. Bu sırada, zirveye yakın bir noktada çığ düştü ve Gün kar kütlesinin altında kaldı.

KENDİNİ KURTARDI

Yaklaşık 60 metre kadar sürüklendiğini söyleyen Gün, son anda kendini sağ tarafa atarak çığın etkisini hafifletmeye çalıştığını ve panik yapmadan kendi imkanlarıyla kar yığınından kurtulduğunu ifade etti. Arkadaşları ise güvenlik nedeniyle farklı bir rotadan iniş yaptı.

O anlar, dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Gün, yaşadığı tehlikeyi anlatırken bu tür doğa sporlarında risklerin her zaman olduğunu, ancak sakin kalmanın hayat kurtardığını vurguladı.

Kaynak: AA