Özel Kreşte Bebeğe Darp: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Harekete Geçti

Antalya’da özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında yaşı büyük çocuklar tarafından darbedildi. Aile şikayetçi olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihmali olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Özel Kreşte Bebeğe Darp: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Harekete Geçti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir kreşte yaşanan olay, kamuoyunu derinden sarstı. 2 yaşındaki bir kız çocuğu, uyku saatinde kreşteki daha büyük yaşlardaki çocuklar tarafından darbedildi. Minik çocuğun yüzünde morluklar, burnunda ve kulaklarında kan izleriyle karşılaşan anne Buse Altıparmak, dehşeti yaşadıkları anı "Kreşten arandığımda sadece başka bir çocuk tarafından ısırıldığı söylendi. Gittiğimde kızımın yüzü kanlar içindeydi" diyerek anlattı.

Aile, kızlarını hastaneye götürdükten sonra kreşin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi ve olayın boyutu karşısında şoke oldu. Görüntülerde küçük çocuğun, kreşte bulunan daha büyük yaşlardaki iki çocuk tarafından dakikalarca darbedildiği ortaya çıktı. Anne ve baba, kreş yönetimi ve ihmali bulunan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel Kreşte Bebeğe Darp: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Harekete Geçti - Resim : 1

Olayın basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak duruma müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlığın ALO 183 hattına yapılan ihbarın ardından Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin hemen denetim başlattığı belirtildi. Yapılan denetim sonucu, ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği ve sürecin tüm detaylarıyla titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "İhmali bulunan kişilerin gereken cezayı alması için süreci yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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