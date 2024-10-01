İsviçre’de Kreş Yakınında Saldırı: Biri Ağır Üç Çocuk Yaralandı

İsviçre’nin Zürih kentinde bir kreş yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda, 5 yaşında 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklardan 1’inin durumunun ağır olduğu aktarılırken polis, Çin uyruklu 23 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının öğle saatlerinde gerçekleştiği ve çocukların kreş çalışanıyla birlikte yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, kreş çalışanının, çevredeki başka bir kişiyle birlikte saldırganı etkisiz hale getirdiği ve polis gelene kadar zapt ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA