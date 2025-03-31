İzmir'de Erkek Vahşeti! Hamile Kadın ile 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kabusu Yaşattı

İzmir'de bulunan dükkanında bir erkek dehşet saçtı. H.A. isimli şahıs, iş yeri çalışanı Ayşe T. ile 16 yaşındaki K.A. isimli kız çocuğuna bıçakla saldırdı. Ayşe T.'nin 10 haftalık hamile olduğu ve hayati riskinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İzmir'de Erkek Vahşeti! Hamile Kadın ile 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kabusu Yaşattı

Dehşet veren olay bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen H.A. (18) adlı erkek, iş yeri çalışanı Ayşe T. (39) ve K.A. (16) adlı kız çocuğu ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yanında getirdiği bıçakla çalışanlara saldıran H.A., Ayşe T.'yi karnından ve sağ bacağından, K.A.'yı ise sağ kalçasından bıçaklayarak kuaförden kaçtı.

HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe T.'nin 10 haftalık hamile olduğu, hayati riskinin bulunduğu, 16 yaşındaki H.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli H.A. ise, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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