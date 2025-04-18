Ocakta Unutulan Yemek Patlamaya Neden Oldu: Ev Küle Döndü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin doğalgaz hattına sıçramasıyla patlama yaşanırken, yoğun dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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Ocakta Unutulan Yemek Patlamaya Neden Oldu: Ev Küle Döndü

Yangın, Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki M.A., yemeğini ocakta unuttu. Kısa sürede mutfağı saran alevler doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evdeki eşyalar zarar görürken, M.A. dışarı çıkarak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin hızlı çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle çevrede oturan 5 kişi tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangında mutfak büyük zarar görürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Güvenlik nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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