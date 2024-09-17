Çağatay Ulusoy’dan Rekor Anlaşma! Bölüm Başı Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Yurt dışı satışı en yüksek oyunculardan Çağatay Ulusoy, yapımcılardan en çok teklif alan starların başında geliyor. Ünlü oyuncu bu sezon için Ay Yapım’dan “İşgal Günlerinde Aşk”, OGM Pictures’dan “Halef”, Bozdağ Film’den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” için teklif aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Çağatay Ulusoy Tims&B ile anlaştı. Anlaşma yapılır yapılmaz da “dev anlaşma” başlığıyla basın duyurusu yayımlandı. Çağatay Ulusoy’a teklif edilen bölüm başı ücretin 3,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

GADDAR'DA DA REKOR ÜCRET ALMIŞTI

Bu rakamın şu ana kadar bir aktörün aldığı en yüksek ücret olması da dikkat çekiyor. Ulusoy geçen sezon da Ay Yapım’dan Gaddar için aldığı ve eklentileriyle 2,5 milyona ulaşan bölüm başı ücretiyle de çok konuşulmuştu.