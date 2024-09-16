Çetin Tekindor Yalı Çapkını'na Veda mı Etti?

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu, geçtiğimiz cuma yayınlanmaya başladı. OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlarken, değişen hikayede Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan’ın (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman’ın (Öznur Serçeler) olmaması dikkat çekti.

İSMİ JENERİKTE YER ALMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çetin Tekindor‘un adı dizinin jeneriğinde yer alırken Öznur Serçeler‘in adının olmaması da diğer merak edilen yeni gelişme oldu. Oyuncuların diziden ayrılmış olma ihtimali konuşulmaya başlandı.

Fakat gelen haberlere göre her iki oyuncu için de gündemde bir ayrılık yok. Hem Çetin Tekindor, hem de Öznur Serçeler ilerleyen bölümlerde dizide rol alacak.