Fenomen Diziye Yeni Soluk... Pelin Akil Yalı Çapkını'na mı Katılıyor?

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna az bir süre kalırken, zaman atlamasıyla başlayacan dizinin yeni hikayesi merakla bekleniyor. İki yıllık zaman atlaması sonrası dizinin Seyran’ının (Afra Saraçoğlu) hayatına giren Sinan’a Cem Söküt hayat verirken, Ferit’in (Mert Ramazan Demir) hayatındaki Diyar’ı canlandıracak oyuncunun da bu hafta belli olması bekleniyor.

'YAZ BİTTİ, ÇALIŞMA ZAMANI'

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; rol için adı geçen en kuvvetli isim ünlü oyuncu Pelin Akil oldu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Akil'in bu teklife olumlu yaklaştığı söyleniyor.

Pelin Akil’in “Bir yaz bitti sağlıkla, şimdi çalışma zamanı” şeklinde bir mesaj yayınlaması da söz konusu iddiayı güçlendirdi.