Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e Şark Görevi! Yarışmayı Kazandı, Bingöl'e Atandı

Türkiye'nin en güzel kadınının seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, günlerdir fiziğiyle ilgili acımasız yorumlar ve torpil iddialarıyla hedef alınıyor. Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olan Türkiye güzeli, bu sebeple ayrıcalıklı olduğunu dair eleştiriler alırken, "yeterince güzel olmadığı" gibi çirkin yorumlara da maruz bırakıldı.

Günlerdir gündemden düşmeyen İdil Bilgen, bu kez ise mesleğiyle ilgili bir gelişmeyle gündeme geldi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki doktor, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine atandı.

BİNGÖL'E GİDECEK Mİ?

Sözcü'nün aktardığına göre Bilgen, röportajlarında hayatına doktor olarak devam etmek istediğini ve onkoloji konusunda uzmanlık yapacağını belirtmişti. Doktor olmanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren İdil Bilgen, yarışmaya da bir hekim olarak katıldığını söylemişti.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki genç doktorun, Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı belirtildi. İdil Bilgen’in Bingöl Yayladere’de görev alıp almayacağı henüz netleşmedi. Ünlü modelin, Türkiye’nin doğusuna gitme kararı alıp almayacağı sosyal medyada ve kamuoyunda merakla konusu oldu.

Kaynak: Sözcü