Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin: Annemin Bedeni Çürütüldü

1 Eylül'de Miami'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın cenazesi hala Türkiye'ye getirilmedi. Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, cenaze evinin sorumlu müfettişini suçlayarak polis departmanının üst yönetimine dilekçe vermişti. Bu başvurunun ardından, Tuğba’ya otopsi yapılması kararı alındı.

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun aktardığına göre, Anjelik Calvin, sürecin ve gelişmelerin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Sonunda otopsi kararı alındı. Polis müfettişi, iki hafta önce yapması gereken işlemi şimdi gerçekleştiriyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-posta gönderildiğinde, ‘Annenizi otopsiye alıyoruz’ yanıtını aldık. Annemin bedeni çürütüldü, ama tüm zorluklara rağmen, naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzlarında toprağa verilecek.”

Evrak işlemlerinin bu hafta tamamlanması ve cenazenin önümüzdeki hafta Türkiye’de olması bekleniyor.