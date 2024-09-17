Ünlü Oyuncu İrem Sak'ın Acı Günü
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta doktorluk yapan babası Dr. Şemsettin Sak, 75 yaşında hayatını kaybetti.
"Yalan Dünya", "Güldür Güldür Show" ve "Kuş Uçuşu" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu İrem Sak'ın babasından acı haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak, Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.