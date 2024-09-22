Ünlü Rapçi Diddy İntihar Gözetimine Alındı! 'Tehlikeli Biri, Kaçabilir'

Aylardır cinsel istismar, gasp, fuhuş ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla karşı karşıya olan ABD'li ünlü rapçi Puff Diddy, New York Manhattan'daki bir otelde gözaltına alındı. Çarşamba günü Manhattan'da yapılan temyiz duruşmasında mahkeme, 54 yaşındaki rapçinin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

Hakim, "tehlikeli ve kaçma riski olan biri" şeklinde nitelendirdiği rapçiyi intihar gözetimi altına alındı. Diddy, şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Rapçi, "şokta olduğu ve zihinsel durumu belirsiz olduğu için" intihar gözetiminde bulunuyor.

NE KADAR SÜRE TUTULACAK?

NTV'de yer alan habere göre; Diddy'nin intihara meyilli olup olmadığı veya ne kadar süredir intihar gözetiminde olduğu henüz bilinmiyor.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Ceza İnfaz Kurumu, intihar gözetimini "gözlem gerektiren intihar eğilimli mahkumlar için alınan gözetim önlemleri” olarak tanımlıyor.

Kaynak: NTV