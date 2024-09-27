İsrail'den Beyrut'a Bombardıman! Hizbullah'ın Hava Komutanı Öldürüldü

İsrail yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü aralıksız saldırılarına devam ederken, bu kez odağını kuzeye çevirdi. Geçen haftadan beri Lübnan'ı yoğun bir bombardımana tutan İsrail, ülkedeki Hizbullah'ın özellikle üst düzey komutanlarını hedef alıyor. Son olarak Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour'un da başkent Beyrut'ta öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, “Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour, Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında öldürüldü. Srour, İsrailli sivilleri hedef alan çok sayıda hava saldırıyı yönetmiş ve geliştirmiştir. ‘Demir Kılıçlar’ savaşı sırasında, İHA'lar ve patlayıcı cihazlar kullanarak İsrailli sivillere ve IDF askerlerine karşı birçok saldırı gerçekleştirdi. Srour son yıllarda Güney Lübnan'da İHA üretim projesini yönetmiş ve Lübnan'da Beyrut ve Güney Lübnan'daki sivil altyapıya bitişik İHA üretim ve istihbarat toplama tesisleri kurmuştur” denildi.

Kaynak: DHA