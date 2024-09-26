İsrail Gazze'de Sivillerin Sığındığı Okulu Hedef Aldı: 15 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula gerçekleştirdiği saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı Hafsa El Falouja Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, okula saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Okulun Hamas'ın "komuta ve kontrol merkezi" olarak kullanıldığını iddia etti.

Kaynak: İHA