Reuters: İsrail'in Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldürüldü

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Muhammed Surur'un öldürüldüğü bildirildi. Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Reuters: İsrail'in Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldürüldü

Reuters haber ajansı, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur'un öldürüldüğünü bildirdi.

İki güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Surur'un İsrail'in öğleden sonra Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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