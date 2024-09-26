Yarım Asır Ölümle Burun Buruna! Adaletin Üstündeki Parmaklıklar 56 Yıl Sonra Kalktı

Japonya'da yarım asrı aşkın süredir idamını bekleyen eski boksör ile ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. Mahkeme, 1966'da cinayet işlediği iddiasıyla idama mahkum edilen eski Japon boksör Hakamata Iwao'nun beraatına karar verdi.

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının aktardığına göre, 88 yaşındaki eski boksör Hakamata'nın, Tokyo'nun güneydoğusunda soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da 4 kişiyi öldürmek suçundan idama mahkum edildiği dava yıllar sonra yeniden görüldü. Şizuoka Bölge Mahkemesi, davaya konu kıyafetlerin geçerli delil kabul edilemeyeceğine karar vererek Hakamata'nın beraatına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı. Cinayet dahil bir dizi suçlamayla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata yeniden yargılanmak için temyize gitmiş, Şizuoka Bölge Mahkemesi, Ağustos 1994'te bunu reddetmişti.

Hakamata bu sonuçla aynı yıl Tokyo Yüksek Mahkemesine temyiz dilekçesi vermiş ancak mahkeme bunu, Ağustos 2004'te reddetmişti. 2004'te yapılan özel temyiz başvurusu ise Anayasa Mahkemesi tarafından Mart 2008'de reddedilmişti.

2014'TE SALIVERİLMİŞTİ

Hakamata'nın kız kardeşi Nisan 2008'de yeniden temyiz başvurusu yapmış, Şizuoka Bölge Mahkemesi Mart 2014'te verdiği kararda, davasının yeniden açılmasına hükmederek tutuklu bulunan Hakamata'yı salıvermişti.

Hakamata, Anayasa Mahkemesine özel temyiz başvurusu yapmış, Anayasa Mahkemesi, Aralık 2020'de, davayı Tokyo Yüksek Mahkemesine geri göndermişti.

Mahkeme, Mart 2023'te, Hakamata'nın davasının yeniden görülmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA