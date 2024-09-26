Kan Donduran Cinayet Planından 'FBI' Çıktı! Eşi ve 6 Çocuğunu Öldürmek İstedi

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasıyla suç oranının da yükseldiği ABD, iki gündür kan donduran bir olayı konuşuyor. Alabama eyaletinde tesisatçılık yapan 63 yaşındaki Mohammad A. H. Mohammad isimli erkek, ayrıldığı eşi ve altı yetişkin çocuğunu bir tetikçiye öldürtmeye çalıştığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Şahıs hakkında yazılan iddianameye göre, Mart 2021'den beri evli olan Mohammad ve eşi, bir süredir boşanma sürecindeydiler. Yeminli ifadede yer alan iddialara göre Mohammad, adı açıklanmayan bir şahsa ailesini öldürmesi için "Bana birini bul" talimatı verdi. Söz konusu şahıs ise, kiralık katil gibi davranan bir FBI ajanı ile Mohammad'i iletişime geçirdi. 21 Eylül Cumartesi günü yaptıkları görüşmede Mohammad, kiralık katil gibi davranan FBI ajanına "Altı çocuk ve anne. Herhangi biriyle başla, acele etme" deyip cinayet için 550 dolar ön ödeme yaptı.

AİLE İÇİ ŞİDDET NEDENİYLE KORUMA KARARI

People'ın aktardığına göre, olay sonrası federal dedektifler, yaptıkları araştırma sonucunda Mohammad hakkında sayısız şiddet suçlaması olduğunu öğrendi. 2021 yılının kasım ayında Mohammad'e, eşi ve iki çocuğuna üç kez şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı çıkarıldığı bildirildi. Eşinin, koruma kararı talep ettiği dilekçesinde, "Mohammad bana ve çocuklarıma zarar verdi ve bize karşı silah kullandı" ve "Kızımı gözlerinin arasından vurmak istediğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

Başka bir dilekçede de "Bizi bodruma kilitleyip öldürmekle tehdit etti. Beni ve çocuklarımı her zaman şiddetle tehdit ediyor. Çocuklarımın kafalarına ve boğazlarına silah ve bıçak dayadı. Bize silahla ateş etti" ifadelerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Nisan 2022'de Hoover polisi Mohammad'i "birinci dereceden takip" suçlamasıyla tutukladı. Yeminli ifadeye göre Mohammad, koruma kararlarını ihlal ederek karısının ve diğer aile üyelerinin arabalarına GPS izleme cihazları yerleştirmekle suçlandı.

SAYISIZ KUNDAKLAMA İDDİASI

3 Ocak 2023'te ise eşinin yakın arkadaşının evine araç kundaklama ihbarı için gidildiğinde Mohammad'in aracı güvenlik kamerasında görüntülendi. Ertesi gün, Mohammad'in oğlunun gümüş renkli kamyoneti eşinin garajında yakıldı. 20 Eylül 2023'te oğlunun kamyoneti “şüpheli bir yangında yanmış olarak bulunan” dört araçtan biri olarak kayıtlara geçti. Ardından 9 Aralık 2023'te Mohammad'in eşi, Mohammad'in bir adam aracılığıyla kendine ulaşıp evliliği kurtarmak istediğini söyledi. Kadının, bunu reddetmesinden 12 saat geçmeden ise evinde bir başka şüpheli araç yangını çıktı.

Koruma emirlerini ihlal etmekle suçlanan Mohammad'in kefaleti iptal edildi ve birkaç gün sonra yeniden tutuklandı. Şubat ayında ise tekrar kefaletle serbest bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem