ABD'den Tam Destek! Ukrayna'ya 7,9 Milyar Dolarlık Yardım Paketi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yeni yardım paketiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bugün Beyaz Saray'da ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti.

Biden, açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren Kiev'in yanında durduklarını kaydederek, "Bugün Ukrayna'ya güvenlik desteğinde ciddi bir artışı ve Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına yardım edecek ilave adımları açıklıyorum." dedi.

Biden'ın açıklamasına göre pazartesi günü ABD'de sona erecek 2024 mali yılı bitmeden, daha önce Ukrayna için Kongre onayı alınan bütçeden kalan 5,5 milyar dolar Ukrayna'ya ivedi şekilde gönderilecek.

Buna ilaveten ABD yönetimi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere 2,4 milyar dolar değerinde silah temin ederek, Kiev'e bu silahları gönderecek.

Toplam değeri 7,9 milyar doları bulan söz konusu askeri yardım paketi, Biden'ın başkanlığının son dönemindeki en büyük desteklerden biri olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜK BOMBA DESTEĞİ

Söz konusu askeri yardım paketinin içinde 130 kilometre menzile sahip JSOW güdümlü bombaların yer alması dikkati çekerken, söz konusu bombaların Ukrayna ordusuna "uzun menzilde Rus unsurlarını vurma kabiliyeti" katacağı belirtiliyor.

Buna mukabil, Biden, açıklamasında, bu silahların Rusya topraklarında kullanımına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. ABD'li yetkililer, Biden'ın bu silahların Rusya topraklarında kullanımına halen izin vermediğini belirtti.

Pentagon tarafından gönderilecek yardım paketinde, Patriot füzeleri ve Patriot hava savunma bataryaları da yer alacak.

ABD Başkanı ayrıca, Pentagon'a, Ukrayna'nın kullanacağı F-16 savaş uçaklarının pilot eğitimlerini artırması konusunda da talimat verdiğini bildirdi.

Kaynak: AA