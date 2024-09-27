İsrail’e Gece Yarısı Büyük Şok! Siren Sesleri Susmadı, Bir Anda Yere Kapaklandılar

Hafta başında Hizbullah'ın Tel Aviv'i ilk kez balistik füzeyle hedef alması, İsrail'de büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Başkent ve çevresindeki bölgelerde sabah saatlerinde çalan sirenler, Cuma gününün ilk ışıklarında yeniden yankılandı. Tel Aviv ve çevresindeki şehirlerde 00.40'da yükselen siren sesleriyle birlikte halk panikle kendini yere attı.

Hava saldırısı alarmı nedeniyle İsrail genelinde siren sesleri yankılanırken, yayımlanan haritalarda başkent Tel Aviv'den Batı Şeria'ya kadar tüm bölgenin kıpkırmızı olduğu görüldü.

FÜZELER HUSİLER TARAFINDAN ATEŞLENDİ

Bu kez füzelerin fırlatıldığı yer Lübnan değil, Yemen'deki Husilerdi. 15 Eylül’de benzer bir saldırı düzenleyen Husiler, 2 bin kilometre uzaklıktan Tel Aviv'e füze gönderdi. Füzeler, Suudi Arabistan ve Ürdün hava sahalarını geçerek İsrail’e ulaştı.

SABAH YENİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Gece yarısı yaşanan paniğin ardından sabah saatlerinde, Lübnan sınırındaki şehirlerde yeniden sirenler çaldı. Bu sefer, stratejik öneme sahip Hayfa limanına yönelik bir füze saldırısı düzenlendi. İsrail medyasına göre, Hizbullah'a ait bir füze Akdeniz'e düştü.

Saldırı anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Hayfa ve aynı zamanda Taberiye Gölü çevresindeki siren sesleriyle yankılanan anlar, İsrail’in farklı bölgelerinde benzer bir paniğe neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi