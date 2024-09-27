BM Kürsüsünde İlginç Anlar! Haiti Lideri Fils, Yaptığı Hareketle Herkesi Şoke Etti

Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, BM Genel Kurulu’na hitabı sırasında sürahiden su içti. Başkanın kürsüdeki bardağı kullanmak yerine niçin sürahiyi tercih ettiği merak konusu oldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu, ABD’nin New York kentinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılıp konuşma yaptığı toplantıda dün akşam ilginç anlar yaşandı.

Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul’a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.

Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

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