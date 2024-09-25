Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşması Dünya Basınında

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. Oturumu ABD’nin New York kentinde yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü oturumda bir konuşma yaptı. Kürsüye, ABD Başkanı olarak son BM konuşmasını yapan Joe Biden’ın ardından gelen Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını dile getirirken, Batı’ya da bir çağrıda bulundu.

Erdoğan açıklamalarında, “Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz” sorusunu sordu.

DÜNYA BASININDA ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YANKILANDI

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması dünya basınında da geniş yankı buldu.

ABD’de yayın yapan New York Times, Erdoğan’ın "Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı oldu" ifadelerini haberine taşıdı. Gazetede Erdoğan’ın konuşması boyunca Tel Aviv yönetimini eleştiri yağmuruna tuttuğu kaydedildi.

Yine ABD’de yayın yapan Politico gazetesi ise, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik eleştirilerine dikkat çekerken, "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı" cümlesine yer verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise, Erdoğan’ın "BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü" eleştirisine vurgu yaptı.

Alman basınından Die Welt ise, Cumhurbaşkanının Erdoğan’ın “İsrail soykırım yapıyor” ifadelerini ön plana çıkardı.

Yunan basını ise, Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında bulunmamasını öne çıkardı. Ta Nea gazetesi ise, “Erdoğan’ın büyük meydan okuması” başlıklarını öne çıkardı.