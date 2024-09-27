Haiti lideri Fils, BM kürsüsünde Sürahiden Su İçti

Haiti lideri Fils, BM kürsüsünde bardak yerine sürahiden su içti

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Haiti lideri Fils, BM kürsüsünde Sürahiden Su İçti

Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.
ABD’nin New York kentinde devam eden BM 79. Genel Kurulu’nda ilginç anlar yaşandı. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul’a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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