DSÖ Açıkladı: 'Lübnan'da Sağlık Sistemi Çökmek Üzere'

İsrail-Lübnan arasındaki gerginlik bitmiyor. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da elde edilen son verilere göre 5 binden fazla kişi yaralı durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, saldırı altında bulunan yaralı sayısının sürekliği arttığını ve Lübnan'da sağlık sisteminin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

'BEKLENENENİN ÇOK ÖTESİNDE'

DSÖ Sözcüsü Harris, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin, "Sağlık sistemi gerçekten bunalmış durumda. Bu rakamlar, beklenen veya planlanan her şeyin çok ötesinde" dedi. Harris, olası saldırı ve toplu kayıplara hazırlanmak için Lübnan'daki sağlık yetkilileriyle çalışmalar yürüttüklerini ancak hiçbir senaryoda bu düzeyde saldırı, ölüm ve yaralanma beklemediklerinin altını çizdi.

'26 SAĞLIK TESİSİ HİZMET VERMİYOR'

Harris, "Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisi kapandı. Ülkenin geri kalanında 26 tesis daha artık hizmet vermiyor. Sadece 16 Eylül'den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırıyı doğruladık. Bazıları hastanelere ve bazıları ise ambulanslara yönelik. Bu saldırılarda 27 kişi öldü ve 55 kişi de yaralandı." dedi.

Lübnan'a yönelik saldırıları öngördüklerini ancak bu ölçekte olacağını beklemediklerine işaret eden Harris, geçen hafta ülkedeki elektronik cihaz patlamaları nedeniyle de çok sayıda özel bakım gerektiren yaralanma vakalarının yaşandığını hatırlattı. Harris, elektronik cihaz patlamalarında yaralananların hastaneleri doldurmuş durumda olduğunu söyledi.

Margaret Harris, sözlerine şöyle devam etti:

"Temel olarak sağlık sistemi bunalmış durumda ve büyük zorluklarla karşı karşıya. Lübnan'daki sağlık sistemi çok sayıda yerinden edilmiş kişiyle de başa çıkmaya çalışıyor. Bu insanların çoğu yanlarında ilaç getirmedi ve sağlık hizmetleri için gidecek yerleri yok. Onların ihtiyaçları ve ruh sağlığına yönelik ihtiyaçları da çok büyük olacak çünkü bazıları yaşananlardan dolayı yas tutacak ve dehşete düşecek. Bu yüzden sağlık hizmeti ihtiyaçları büyük ölçüde artıyor. Fiziksel olarak sağlık sisteminin yanı sıra sağlık çalışanları de saldırı altında. Sağlık çalışanlarımız öldü."

Kaynak: AA